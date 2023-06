Les Lescunales : concert les filles du 3ème Place du village Lescun, 27 juillet 2023, Lescun.

Lescun,Pyrénées-Atlantiques

Un peu de swing, des mots, un guitariste et trois chanteuses pour un spectacle musical et théâtral au féminin!

Ce groupe bordelais composé de Charlotte Lasnier, Clara Cologni et Clara Lopez, cultive son amour de la polyphonie en remuant les hanches et en claquant des doigts, accompagné par le guitariste jazz Martin Arnoux.

En grande partie original, le répertoire laisse aussi de la place pour Boris Vian, ou Georges Brassens.

Trois voix et une guitare pour faire rire et émouvoir au fil de leurs histoires.

Repli salle communale (près du camping) en cas de mauvais temps..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 23:00:00. EUR.

Place du village

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A bit of swing, some words, a guitarist and three singers for a musical and theatrical show for women!

This Bordeaux-based group, made up of Charlotte Lasnier, Clara Cologni and Clara Lopez, cultivate their love of polyphony by shaking their hips and snapping their fingers, accompanied by jazz guitarist Martin Arnoux.

Much of the repertoire is original, but there’s also room for Boris Vian and Georges Brassens.

Three voices and a guitar to make you laugh and move you with their stories.

Back-up at the Salle Communale (near the campsite) in case of bad weather.

¡Un poco de swing, algunas palabras, un guitarrista y tres cantantes para un espectáculo musical y teatral para mujeres!

Este grupo bordelés, compuesto por Charlotte Lasnier, Clara Cologni y Clara López, cultiva su amor por la polifonía moviendo las caderas y chasqueando los dedos, acompañadas por el guitarrista de jazz Martin Arnoux.

Gran parte del repertorio es original, pero también hay lugar para Boris Vian y Georges Brassens.

Tres voces y una guitarra para hacer reír y emocionar a medida que se desarrollan sus historias.

Refuerzo en la Salle Communale (cerca del camping) en caso de mal tiempo.

Ein bisschen Swing, Worte, ein Gitarrist und drei Sängerinnen für ein musikalisches und theatralisches Spektakel mit Frauenpower!

Diese Gruppe aus Bordeaux, bestehend aus Charlotte Lasnier, Clara Cologni und Clara Lopez, pflegt ihre Liebe zur Polyphonie, indem sie mit den Hüften wackelt und mit den Fingern schnipst, begleitet von dem Jazzgitarristen Martin Arnoux.

Das Repertoire ist größtenteils originell, lässt aber auch Platz für Boris Vian oder Georges Brassens.

Drei Stimmen und eine Gitarre bringen die Menschen zum Lachen und berühren sie im Laufe ihrer Geschichten.

Ausweichen in den Gemeindesaal (in der Nähe des Campingplatzes) bei schlechtem Wetter.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme du Haut-Béarn