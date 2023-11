Spectacle en famille Place du village Les Houches, 26 décembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

« Pyronix» Spectacle de Feux – Pyronix Production

Spectacle de feu, lumineux et pyrotechniques (pyronix-production.com)

Spectacle gratuit – offert par l’Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc..

Place du village

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« Pyronix » Fireworks – Pyronix Production

Fire, light and pyrotechnic show (pyronix-production.com)

Free show – offered by the Chamonix-Mont-Blanc Valley Tourist Office.

Espectáculos de fuego « Pyronix » – Pyronix Production

Espectáculo de fuego, luz y pirotecnia (pyronix-production.com)

Espectáculo gratuito – ofrecido por la Oficina de Turismo del Valle de Chamonix-Mont-Blanc.

» Pyronix » Feuershow – Pyronix Production

Feuershow, Lichtshow und Pyrotechnik (pyronix-production.com).

Kostenlose Show – angeboten vom Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (Fremdenverkehrsamt des Tals von Chamonix-Mont-Blanc).

