Noël aux Houches Place du village Les Houches, 20 décembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Spectacles et animations sur la place du village des Houches autour des chalets de noël tenus par les associations des Houches afin de vous régaler autour de boissons chaudes, et de produits sucrés/salés..

2023-12-20 17:00:00 fin : 2023-12-20 20:00:00. .

Place du village

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Shows and entertainment in the village square of Les Houches around the Christmas chalets run by Les Houches associations, where you can enjoy hot drinks and sweet and savoury products.

Espectáculos y animaciones en la plaza del pueblo de Les Houches en torno a los chalets de Navidad gestionados por las asociaciones de Les Houches, donde podrá degustar bebidas calientes y productos dulces y salados.

Aufführungen und Animationen auf dem Dorfplatz von Les Houches rund um die Weihnachtshütten, die von den Vereinen von Les Houches betrieben werden, um Sie mit heißen Getränken und süßen/salzigen Produkten zu verwöhnen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc