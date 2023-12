Théâtre de rue « Ma vie de Grenier » – Festival Marée Haute #2 Place du village Le Soulié, 20 mai 2024 12:00, Le Soulié.

Le Soulié,Hérault

Gaëtan Lecroteux, fils ainé du fabricant d’aspirateurs Electrolux, maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil, … trop gentil. Mais aujourd’hui, son stand est prêt, avec une semaine d’avance certes suite à une faute d’inattention..

2024-05-20 12:00:00 fin : 2024-05-20 . .

Place du village

Le Soulié 34330 Hérault Occitanie



Gaëtan Lecroteux, eldest son of vacuum cleaner manufacturer Electrolux, awkward, jovial and philosophical, rarely in the right place, kind, … too kind. But today, his stand is ready, albeit a week early due to a slip of the mind.

Gaëtan Lecroteux, hijo mayor del fabricante de aspiradoras Electrolux, torpe, jovial y filosófico, rara vez en el lugar adecuado, amable, … demasiado amable. Pero hoy, su stand está listo, es cierto que con una semana de adelanto debido a un descuido.

Gaëtan Lecroteux, der älteste Sohn des Staubsaugerherstellers Electrolux, ungeschickt, jovial und philosophisch, selten am richtigen Platz, nett, … zu nett. Doch heute ist sein Stand fertig, wenn auch aufgrund eines Unachtsamkeitsfehlers eine Woche früher als geplant.

