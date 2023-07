Fêtes de Laruns Place du village Laruns, 13 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

21h30 halle : Spectacle sosie Renaud

JJ Renaud, par une troublante ressemblance vocale avec le chanteur RENAUD, est l’un des meilleurs sosies français.

Il interprète en direct les plus grands tubes de l’artiste : « Mistral Gagnant, Dès que le vent soufflera, Miss Maggie…, »

23h parvis Église : Feu d’artifice

Fête foraine.

Place du village

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9:30pm in the hall: Renaud look-alike show

JJ Renaud, with his uncanny vocal resemblance to the singer RENAUD, is one of the best French look-alikes.

He performs the artist’s greatest hits live: « Mistral Gagnant, Dès que le vent soufflera, Miss Maggie?

11pm Church square: Fireworks display

Funfair

21.30 h en la sala: espectáculo de imitación de Renaud

JJ Renaud, con su asombroso parecido vocal con el cantante RENAUD, es uno de los mejores imitadores franceses.

Interpreta en directo los grandes éxitos del cantante: « Mistral Gagnant », « Dès que le vent soufflera », « Miss Maggie », etc

23.00 h Plaza de la Iglesia: Castillo de fuegos artificiales

Parque de atracciones

21.30 Uhr halle: Doppelgängershow Renaud

JJ Renaud ist aufgrund seiner verblüffenden stimmlichen Ähnlichkeit mit dem Sänger RENAUD einer der besten französischen Doppelgänger.

Er interpretiert live die größten Hits des Künstlers: « Mistral Gagnant, Dès que le vent soufflera, Miss Maggie… »

23 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche: Feuerwerk

Jahrmarkt

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées