Fête votive de Lanzac Place du village Lanzac, 15 juillet 2023, Lanzac.

Lanzac,Lot

Samedi : à partir de 17h concours de pétanque et soirée avec DJ Smach

Dimanche : à partir de 9h aubades aux habitants et soirée tapas animée avec Mezzo Project puis feu d’artifice à 23h.

2023-07-15 fin : 2023-07-16 . EUR.

Place du village

Lanzac 46200 Lot Occitanie



Saturday: from 5 p.m. petanque competition and party with DJ Smach

Sunday: from 9 a.m. aubades and tapas evening with Mezzo Project, followed by fireworks at 11 p.m

Sábado: a partir de las 17.00 horas, competición de petanca y fiesta con DJ Smach

Domingo: a partir de las 9.00 horas, aubades para los vecinos y velada de tapas con Mezzo Project, seguida de fuegos artificiales a las 23.00 horas

Samstag: ab 17 Uhr Boule-Wettbewerb und Abendveranstaltung mit DJ Smach

Sonntag: ab 9 Uhr Aubades für die Einwohner und Tapas-Abend mit Mezzo Project, anschließend Feuerwerk um 23 Uhr

Mise à jour le 2023-07-07 par OTVD – Bretenoux