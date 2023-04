Marché du jeudi (6 exposants) Place du village La Verdière Catégories d’Évènement: La Verdière

Var

Marché du jeudi (6 exposants) Place du village, 1 janvier 2023, La Verdière. Boucher, poissonnier, maraîcher, fromager, vêtements et accessoires, artisanat..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place du village

La Verdière 83560 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Butcher, fishmonger, market gardener, cheese maker, clothing and accessories, crafts. Carnicería, pescadería, horticultura, quesería, ropa y accesorios, artesanía. Metzger, Fischhändler, Gemüsehändler, Käser, Kleidung und Accessoires, Kunsthandwerk. Mise à jour le 2021-10-01 par Provence Verte & Verdon Tourisme

