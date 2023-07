Bal Trad place du Village, La Malène (48) Bal Trad place du Village, La Malène (48), 18 juillet 2023, . Bal Trad Mardi 18 juillet, 20h30 place du Village, La Malène (48) gratuit à partir de 20H30 Bal Trad occitan avec le groupe millavois Vira Solelh (chant, accordéon diatonique, cabrette, violon, vieille, ukulélé, percussions). un mescladis de musique traditionnelle et de compositions. On vous attend ! source : événement Bal Trad publié sur AgendaTrad place du Village, La Malène (48) place du Village, 48210 La Malène, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44006 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T20:30:00+02:00 – 2023-07-19T00:00:00+02:00

2023-07-18T20:30:00+02:00 – 2023-07-19T00:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu place du Village, La Malène (48) Adresse place du Village, 48210 La Malène, France Age max 110 Lieu Ville place du Village, La Malène (48)

