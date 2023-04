Marché du jeudi à La Chapelle en Vercors Place du village, 7 janvier 2023, La Chapelle-en-Vercors.

Sur ce beau marché cantonal, vous trouverez toute l’année de quoi vous faire plaisir : fromages, miel, pain, légumes frais et fruits de saison, poissons, mettez les produits locaux sur votre table !.

2023-01-07 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place du village

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On this beautiful cantonal market, you will find all year round something to please you: cheese, honey, bread, fresh vegetables and seasonal fruit, fish, put local products on your table!

En este hermoso mercado cantonal, encontrará durante todo el año lo que necesita: queso, miel, pan, verduras frescas y fruta de temporada, pescado, ¡ponga en su mesa productos locales!

Auf diesem schönen kantonalen Markt finden Sie das ganze Jahr über alles, was Ihr Herz begehrt: Käse, Honig, Brot, frisches Gemüse und Obst der Saison, Fisch – bringen Sie die lokalen Produkte auf Ihren Tisch!

