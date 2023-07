Marché gourmand Place du village La Chapelle-Aubareil, 22 juillet 2023, La Chapelle-Aubareil.

La Chapelle-Aubareil,Dordogne

Marché gourmand animé.

Tables et chaises prêtent à vous accueillir! Pensez à amener vos couverts!.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Place du village

La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lively gourmet market.

Tables and chairs ready to welcome you! Don’t forget to bring your cutlery!

Animado mercado gourmet.

Mesas y sillas listas para recibirle ¡No olvide traer sus cubiertos!

Lebhafter Gourmetmarkt.

Tische und Stühle stehen bereit, um Sie zu empfangen! Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère