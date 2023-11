Marché de Noël Place du Village Jaulnay, 26 novembre 2023, Jaulnay.

Jaulnay,Indre-et-Loire

Marché de Noël, de 10 h à 18 h, Place du village à Jaulnay.

Artisanat local, maquillage, jeux, balade en sulky, démonstration de country, chorale, tombola, venue du Père Noël.

Restauration et buvette sur place..

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Place du Village

Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Christmas market, 10 am to 6 pm, Place du village, Jaulnay.

Local crafts, face painting, games, sulky rides, country music, choir, tombola, Santa Claus.

Catering and refreshments on site.

Mercado de Navidad, de 10.00 a 18.00 h, Place du village, Jaulnay.

Artesanía local, pintacaras, juegos, paseos en sulky, música country, coro, tómbola, visita de Papá Noel.

Comida y refrescos in situ.

Weihnachtsmarkt, von 10 bis 18 Uhr, Place du village in Jaulnay.

Lokales Kunsthandwerk, Schminken, Spiele, Sulky-Fahrt, Country-Vorführung, Chor, Tombola, Besuch des Weihnachtsmanns.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme