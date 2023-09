Marché de Noël place du village Ichtratzheim, 25 novembre 2023, Ichtratzheim.

Ichtratzheim,Bas-Rhin

Pour les amoureux de la magie de Noël , de ses gourmandises et des ambiances familiales dont le père Noël raffole. Venez vous promener et découvrir des artisans locaux qui nous promettent mille et une surprises..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

place du village

Ichtratzheim 67640 Bas-Rhin Grand Est



For those who love the magic of Christmas, its delicacies and the family atmosphere that Santa Claus loves so much. Take a stroll and discover local artisans who promise a thousand and one surprises.

Para los amantes de la magia de la Navidad, de sus manjares y del ambiente familiar que tanto gusta a Papá Noel. Venga a pasear y a descubrir a los artesanos locales que prometen mil y una sorpresas.

Für Liebhaber des Weihnachtszaubers, der Leckereien und der familiären Atmosphäre, die auch der Weihnachtsmann liebt. Machen Sie einen Spaziergang und entdecken Sie lokale Handwerker, die uns tausend und eine Überraschung versprechen.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme du grand Ried