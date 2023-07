Gindou en Fête Place du village Gindou, 4 août 2023, Gindou.

Gindou,Lot

Le comité des fêtes de Gindou vous propose 3 jours de fête.

Structures gonflables, petite restauration sur place.

Venez faire la fête avec nous pour les 40 ans du comité des fêtes!.

2023-08-04 fin : 2023-08-06 . EUR.

Place du village

Gindou 46250 Lot Occitanie



Gindou’s Comité des fêtes offers 3 days of festivities.

Inflatable structures, snack bar on site.

Come and celebrate with us the 40th anniversary of the comité des fêtes!

El Comité de Fiestas de Gindou organiza un festival de 3 días.

Estructuras hinchables, aperitivos in situ.

¡Ven a celebrar con nosotros el 40 aniversario del comité de fiestas!

Das Festkomitee von Gindou bietet Ihnen ein dreitägiges Fest an.

Hüpfburgen und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

Feiern Sie mit uns zum 40-jährigen Bestehen des Festkomitees!

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Cazals-Salviac