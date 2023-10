Halloween : Les Mystères de Frances’ Mask Place du village Francescas, 31 octobre 2023, Francescas.

Francescas,Lot-et-Garonne

Participez à une enquête dans les rues de Francescas pour Halloween ! Mais qui est derrière le masque ? Pour le savoir rendez-vous à 14h place du village de Francescas.

Goûter d’Halloween..

Place du village

Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Take part in a Halloween investigation in the streets of Francescas! But who’s behind the mask? Find out at 2pm in Francescas village square.

Halloween snack.

¡Participa en una investigación de Halloween por las calles de Francescas! ¿Quién se esconde tras la máscara? Descúbrelo a las 14:00 en la plaza del pueblo de Francescas.

Merienda de Halloween.

Nehmen Sie an Halloween an einer Ermittlung in den Straßen von Francescas teil! Aber wer befindet sich hinter der Maske? Um das herauszufinden, treffen Sie sich um 14 Uhr am Dorfplatz von Francescas.

Halloween-Snack.

