Marché gourmand Place du village Fleurac, 14 août 2023, Fleurac.

Fleurac,Dordogne

Le comité des fêtes de Fleurac vous invite à leur repas gourmand avec des producteurs locaux!

Venez nombreux et pensez à apporter vos couverts!.

2023-08-14

Place du village

Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Fleurac Festival Committee invites you to their gourmet meal with local producers!

Don’t forget to bring your cutlery!

El Comité del Festival Fleurac le invita a su comida gastronómica con productores locales

No olvide traer los cubiertos

Das Festkomitee von Fleurac lädt Sie zu einem Gourmet-Essen mit lokalen Produzenten ein!

Kommen Sie zahlreich und denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère