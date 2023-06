Initiation Qi Gong place du village Eugénie-les-Bains, 4 juillet 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Mélina vous propose une initiation au Qi Gong . Sur inscriptions places limitées..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 17:30:00. EUR.

place du village

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mélina offers you an initiation to Qi Gong. On registration, places are limited.

Mélina te propone una iniciación al Qi Gong. Plazas limitadas.

Melina bietet Ihnen eine Einführung in Qi Gong an. Nach Anmeldung sind die Plätze begrenzt.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Aire sur l’Adour