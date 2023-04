Marché d’Étroussat Place du village, 1 janvier 2023, Étroussat.

Vous trouverez sur la place :

– Vendeur de fruits et légumes (à partir de 15h)

– Vendeur de saucissons (à partir de 17h30)

– Rôtisserie ( à partir de 18h)

Si vous êtes producteurs, vous êtes les bienvenus.

Adressez vous en mairie..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 16:00:00. .

Place du village

Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



You will find on the square:

– Fruit and vegetable vendor (starting at 3pm)

– Sausage vendor (from 5:30 pm)

– Rotisserie (from 18h)

If you are producers, you are welcome.

Address you in town hall.

Encontrará en la plaza :

– Vendedor de frutas y verduras (a partir de las 15:00 horas)

– Vendedor de salchichas (a partir de las 17.30 horas)

– Asador (a partir de las 18 horas)

Si son productores, son bienvenidos.

Póngase en contacto con el ayuntamiento.

Auf dem Platz finden Sie :

– Obst- und Gemüseverkäufer (ab 15 Uhr)

– Wurstverkäufer (ab 17:30 Uhr)

– Rotisserie ( ab 18 Uhr)

Wenn Sie Erzeuger sind, sind Sie herzlich willkommen.

Wenden Sie sich an das Rathaus.

Mise à jour le 2023-01-27 par Office de tourisme Val de Sioule