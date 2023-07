Folklore Place du village et salle polyvalente Échassières Catégories d’Évènement: Allier

Échassières Folklore Place du village et salle polyvalente Échassières, 5 août 2023, Échassières. Échassières,Allier Soirée folklore avec le groupe Basque ORAÏ BAT de Bayonne. spectacle gratuit; repas champêtre; feu d’artifice..

2023-08-05 19:00:00 fin : 2023-08-05 23:30:00. .

Place du village et salle polyvalente

Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Folklore evening with the Basque group ORAÏ BAT from Bayonne. Free show; country-style meal; fireworks. Velada folclórica con el grupo vasco ORAÏ BAT de Bayona. Espectáculo gratuito; comida campestre; fuegos artificiales. Folkloreabend mit der baskischen Gruppe ORAÏ BAT aus Bayonne. Kostenlose Aufführung, ländliches Essen, Feuerwerk.

