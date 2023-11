Marché d’hiver et de Noël Place du village et salle des fêtes Vitry-aux-loges Catégorie d’Évènement: Vitry-aux-loges Marché d’hiver et de Noël Place du village et salle des fêtes Vitry-aux-loges, 10 décembre 2023, Vitry-aux-loges. Marché d’hiver et de Noël Dimanche 10 décembre, 08h00 Place du village et salle des fêtes Des producteurs locaux et variés pour bien manger… Fromages, légumes, huile, bières artisanales, pain, miel, plats à emporter (traiteur, burger) objets en céramique. Place du village et salle des fêtes Place du village et salle des fêtes, Vitry-aux-loges Vitry-aux-loges [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 47 26 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@vitry-aux-loges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Vitry-aux-loges

