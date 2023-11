Déambulations et animations de Noël Place du village et parvis de la Mairie Auriol Catégories d’Évènement: Auriol

Bouches-du-Rhône Déambulations et animations de Noël Place du village et parvis de la Mairie Auriol, 23 décembre 2023, Auriol. Auriol,Bouches-du-Rhône Pour les enfants déambulations de Noël avec des personnages..

2023-12-23 16:00:00 fin : 2023-12-23 . .

Place du village et parvis de la Mairie

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For children, Christmas strolls with characters. Para los niños, paseos navideños con personajes. Für Kinder weihnachtliche Umzüge mit Figuren. Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Détails Catégories d’Évènement: Auriol, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Place du village et parvis de la Mairie Adresse Place du village et parvis de la Mairie Ville Auriol Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Place du village et parvis de la Mairie Auriol latitude longitude 43.369343;5.633372

Place du village et parvis de la Mairie Auriol Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auriol/