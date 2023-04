Marché de fromagers Place du Village de Passins, 1 janvier 2023, Arandon-Passins.

Tous les jeudis matin, retrouvez le marché de fromagers sur la place du Village de Passins..

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place du Village de Passins Place du Village

Arandon-Passins 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Every Thursday morning, find the cheese market on the square in the Village of Passins.

Todos los jueves por la mañana, encontrará el mercado de quesos en la Place du Village de Passins.

Jeden Donnerstagmorgen finden Sie auf dem Dorfplatz von Passins einen Käsemarkt.

