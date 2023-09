Customs Days Place du village Damery, 14 octobre 2023, Damery.

Damery,Marne

L’Association « Damery en Fête » organise les Customs Days (exposition de camions, voitures et motos), les samedi 14 et dimanche 15 Octobre 2023.

SAMEDI 14 OCTOBRE – Arrivée des camions

– 18h00 : ouverture buvette & restauration sur place

– 20h30 : AMS Agency

DIMANCHE 15 OCTOBRE

– 8h30 : Accueil voitures et motos

– 10h00 : ouverture buvette & restauration sur place

– 10h30 : Run moto / Concert Gold Diggers

– 17h30 : Clôture des Customs Days.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Place du village

Damery 51480 Marne Grand Est



The « Damery en Fête » association is organizing Customs Days (a truck, car and motorcycle show) on Saturday, October 14 and Sunday, October 15, 2023.

SATURDAY OCTOBER 14 – Arrival of trucks

– 6:00 p.m.: opening of refreshment stalls and on-site catering

– 8.30pm: AMS Agency

SUNDAY, OCTOBER 15

– 8:30 am: Cars and bikes welcome

– 10:00 a.m.: Opening of refreshment stalls and on-site catering

– 10:30 am: Motorcycle run / Gold Diggers concert

– 5:30 pm: Closing of Customs Days

La asociación « Damery en Fête » organiza las Jornadas de la Aduana (exposición de camiones, coches y motos) el sábado 14 y el domingo 15 de octubre de 2023.

SÁBADO 14 DE OCTUBRE – Llegada de los camiones

– 18.00 h: apertura de los puestos de avituallamiento y restauración in situ

– 20.30 h: Agencia AMS

DOMINGO 15 DE OCTUBRE

– 8.30 h: Bienvenida de coches y motos

– 10.00 h: Apertura de los puestos de avituallamiento y restauración in situ

– 10.30 h: Carrera de motos / Concierto de los Gold Diggers

– 17.30 h: Clausura de las jornadas aduaneras

Der Verein « Damery en Fête » organisiert die Customs Days (Ausstellung von Lastwagen, Autos und Motorrädern) am Samstag, den 14. und Sonntag, den 15. Oktober 2023.

SAMSTAG, 14. OKTOBER – Ankunft der Lastwagen

– 18.00 Uhr: Eröffnung des Imbissstandes & Verpflegung vor Ort

– 20.30 Uhr: AMS Agency

SONNTAG, 15. OKTOBER

– 8.30 Uhr: Empfang von Autos und Motorrädern

– 10.00 Uhr: Eröffnung der Bar und des Restaurants vor Ort

– 10.30 Uhr: Motorrad-Run / Gold Diggers Konzert

– 17.30 Uhr: Abschluss der Customs Days

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne