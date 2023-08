Balade apicquale à Crégols Place du village Crégols, 3 septembre 2023, Crégols.

Crégols,Lot

Crégols se situe à quelques kms avant St Cirq la Popie. A partir de Caussade, prendre Puylaroque, Vaylats, Bach, Concots, Crégols.

Cette magnifique balade sur un sentier karstique est balisée de nombreux panneaux explicatifs.

Elle n’est pas très longue, 7 km, mais elle réunit beaucoup de centres d’intérêt. Elle vous fera découvrir une série de belles curiosités géologiques : résurgence, phosphatières, grotte, panoramas ainsi qu’une igue très impressionnante.

Prévoir le pique-nique et les vêtements ad hoc selon la météo..

Place du village

Crégols 46330 Lot Occitanie



Crégols is a few kms before St Cirq la Popie. From Caussade, take Puylaroque, Vaylats, Bach, Concots, Crégols.

This magnificent walk along a karst trail is signposted.

It’s not very long (7 km), but it’s packed with points of interest. You’ll discover a series of beautiful geological curiosities: resurgence, phosphatières, caves, panoramas and a very impressive igue.

Bring a picnic and appropriate clothing, depending on the weather.

Crégols se encuentra unos kilómetros antes de St Cirq la Popie. Desde Caussade, tomar Puylaroque, Vaylats, Bach, Concots, Crégols.

Este magnífico paseo por un sendero kárstico está señalizado.

No es muy largo, 7 km, pero hay muchos puntos de interés. Descubrirá una serie de bellos lugares de interés geológico: resurgimientos, fosfataciones, cuevas, panoramas y una igue muy impresionante.

Lleve un picnic y ropa adecuada, según el tiempo que haga.

Crégols liegt ein paar Kilometer vor St Cirq la Popie. Von Caussade aus nehmen Sie Puylaroque, Vaylats, Bach, Concots und Crégols.

Diese herrliche Wanderung auf einem Karstpfad ist mit zahlreichen erklärenden Schildern markiert.

Sie ist mit 7 km nicht sehr lang, vereint aber viele Sehenswürdigkeiten. Er führt Sie zu einer Reihe von geologischen Sehenswürdigkeiten: Resurgence, Phosphatières, Grotte, Panoramablicke und eine sehr beeindruckende Iigue.

Nehmen Sie ein Picknick mit und tragen Sie je nach Wetterlage entsprechende Kleidung.

Mise à jour le 2023-08-16 par Pnr des Causses du Quercy