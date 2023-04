Marché Hebdomadaire de Clérieux Place du village, 1 janvier 2023, Clérieux.

2 Exposants !

Nouveau commerçant : Pascal BOLLATI de Bourg de Péage sous l’enseigne Niam Baï. Ce dernier propose des nems et autres spécialités asiatiques et est déjà présent sur plusieurs marchés de la région dont celui de Romans..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place du village

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



2 Exhibitors!

New trader : Pascal BOLLATI from Bourg de Péage under the Niam Baï sign. The latter offers egg rolls and other Asian specialties and is already present on several markets in the region including that of Romans.

¡2 expositores!

Nuevo comerciante : Pascal BOLLATI de Bourg de Péage bajo el signo Niam Baï. Ofrece nems y otras especialidades asiáticas y ya está presente en varios mercados de la región, incluido el romano.

2 Aussteller!

Neuer Händler : Pascal BOLLATI aus Bourg de Péage unter dem Namen Niam Baï. Er bietet Frühlingsrollen und andere asiatische Spezialitäten an und ist bereits auf mehreren Märkten in der Region vertreten, darunter auch in Romans.

Mise à jour le 2023-02-08 par Valence Romans Tourisme