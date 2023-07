MARCHÉ DE LA LAINE ET DE LA SOIE Place du village Chamonix-Mont-Blanc, 15 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Les exposants, éleveurs et artisans du fil, vous proposent des vêtements, fils, tissages, feutres de laine, tricots de fabrication artisanale.

Soutenir la créativité des artisans..

2023-08-15 10:00:00 fin : 2023-08-15 19:00:00. .

Place du village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibitors, breeders and yarn artisans, offer handmade clothes, yarns, weavings, wool felts and knitwear.

Supporting the creativity of artisans.

Los expositores, criadores y artesanos del hilo, venderán prendas hechas a mano, hilos, tejidos, fieltros de lana y géneros de punto.

Apoyo a la creatividad de los artesanos.

Die Aussteller, Züchter und Garnhandwerker, bieten Ihnen Kleidung, Garne, Webarbeiten, Wollfilz und Strickwaren aus eigener Herstellung an.

Unterstützen Sie die Kreativität der Kunsthandwerker.

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc