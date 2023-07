Marché Artisanal des artisans d’Art de Haute-Savoie Place du village Chamonix-Mont-Blanc, 8 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Des artisans vous proposent fonderie d’étain, lampes en fleurs naturelles et inclusions florales, photographies de montagne, bijoux nature et éléments, création et confections de vêtements, papier découpé silhouettes, sculpture céramique, travail du bois..

2023-08-08 10:00:00 fin : 2023-08-08 18:00:00. .

Place du village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Craftsmen offer pewter casting, lamps with natural flowers and floral inclusions, mountain photography, nature and element jewelry, clothing design and confections, silhouette cut paper, ceramic sculpture and woodworking.

Los artesanos ofrecen fundición de peltre, lámparas de flores naturales e inclusiones florales, fotografía de montaña, joyas de naturaleza y elementos, diseño de ropa y confección, papel cortado en silueta, escultura de cerámica y trabajos en madera.

Kunsthandwerker bieten Ihnen Zinngießerei, Lampen aus natürlichen Blumen und Blumeneinschlüssen, Bergfotografie, Schmuck aus Natur und Elementen, Kreation und Konfektion von Kleidung, Papierschnitt Silhouetten, Keramikschnitzerei, Holzbearbeitung.

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc