Marché Artisanal des artisans d’Art de Haute-Savoie Place du village Chamonix-Mont-Blanc, 21 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Les artisans d’Art de Haute-Savoie se joignent, sur la place du Village, au marché de la transhumance basé autour de la Maison de Village.

Vous trouverez une grande variété de produits locaux alimentaires et manufacturés dans une ambiance musicale !.

2023-07-21 10:00:00 fin : 2023-07-21 16:00:00. .

Place du village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Artisans d’Art de Haute-Savoie join the transhumance market based around the Maison de Village in the village square.

You’ll find a wide variety of local food and manufactured products in a musical atmosphere!

Los artesanos de Haute-Savoie se reúnen en la plaza del pueblo para celebrar el mercado de la trashumancia en torno a la Maison de Village.

Encontrará una gran variedad de alimentos y productos manufacturados locales en un ambiente musical.

Kunsthandwerker aus Hochsavoyen vereinen sich auf dem Dorfplatz mit dem Markt der Transhumanz, der rund um das Dorfhaus stattfindet.

Hier finden Sie eine große Auswahl an lokalen Lebensmitteln und Manufakturwaren in einer musikalischen Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc