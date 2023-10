Octobre rose à Cazals Place du village Cazals, 22 octobre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

L’Association des Commerçants et Artisans de Cazals vous retrouve sur le marché pour octobre rose..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

Place du village

Cazals 46250 Lot Occitanie



The Association des Commerçants et Artisans de Cazals (Cazals Tradesmen and Craftsmen’s Association) meets up with you at the market for pink October.

La Association des Commerçants et Artisans de Cazals (Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cazals) se complace en darle la bienvenida al mercado rosa de octubre.

Die Association des Commerçants et Artisans de Cazals (Vereinigung der Händler und Handwerker von Cazals) trifft Sie im Rosa Oktober auf dem Markt.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cazals-Salviac