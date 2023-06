Marché estival de Caillac Place du village Caillac, 9 juin 2023, Caillac.

Caillac,Lot

Une semaine sur deux, la commune de Caillac vous attend pour un marché estival, qui perdurera jusqu’en octobre.

L’inauguration de ce nouveau marché aura lieu le vendredi 9 juin à 18h30. Pour l’occasion, un verre de l’amitié vous sera offert et une animation musicale sera proposée..

2023-06-09 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-09 20:00:00. EUR.

Place du village

Caillac 46140 Lot Occitanie



Every other week, the commune of Caillac welcomes you to its summer market, which will continue until October.

The inauguration of this new market will take place on Friday June 9 at 6.30pm. To mark the occasion, we’ll be offering a welcome drink and musical entertainment.

Cada dos semanas, Caillac le da la bienvenida a su mercado de verano, que se prolongará hasta octubre.

La inauguración de este nuevo mercado tendrá lugar el viernes 9 de junio a las 18.30 horas. Para celebrarlo, se le ofrecerá una bebida amistosa y habrá música en directo.

Jede zweite Woche erwartet Sie die Gemeinde Caillac zu einem sommerlichen Markt, der bis Oktober andauert.

Die Eröffnung dieses neuen Marktes findet am Freitag, den 9. Juni um 18:30 Uhr statt. Zu diesem Anlass wird Ihnen ein Glas Freundschaft angeboten und musikalische Unterhaltung geboten.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie