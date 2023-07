FÊTE AU VILLAGE Place du village Bouxurulles, 14 juillet 2023, Bouxurulles.

Bouxurulles,Vosges

Fête au village.

à partir de 11h, animations: chamboule-tout, structure gonflable, courses en sacs, jeux d’adresse, pêche aux canards, balade en calèche .

Dégustez son célèbre couscous : 10 € /pers – sur réservation jusqu’au 9 juillet 06.27.27.26.43.

Buvette et petite restauration salée – sucrée.

15 h, concours de pétanque et de quilles à 15h00 (pensez à ramener vos boules – 5€ – Lots à gagner).

Organisée par les bénévoles du Foyer Rural de Bouxurulles.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 11:00:00 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

Place du village

Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est



Village festival.

from 11 a.m., entertainment: chamboule-tout, inflatable structure, sack races, games of skill, duck fishing, horse-drawn carriage rides.

Taste our famous couscous: 10 ? /pers – on reservation until July 9 06.27.27.26.43.

Refreshment bar and snacks.

15 h, pétanque and bowling competition at 15h00 (remember to bring your boules – 5? – Prizes to be won).

Organized by volunteers from the Foyer Rural de Bouxurulles.

Fiesta del pueblo.

a partir de las 11 h, animaciones: chamboule-tout, estructura hinchable, carreras de sacos, juegos de habilidad, pesca de patos, paseos en coche de caballos.

Degustación de su famoso cuscús: 10€/pers – reserva obligatoria antes del 9 de julio 06.27.27.26.43.

Bar de refrescos y aperitivos.

a las 15.00 h, concurso de petanca y bolos a las 15.00 h (no olvide traer sus bolas – 5 ? – Premios para ganar).

Organizado por voluntarios del Foyer Rural de Bouxurulles.

Fest im Dorf.

ab 11 Uhr, Animationen: Boule, Hüpfburg, Sackhüpfen, Geschicklichkeitsspiele, Entenangeln, Kutschenfahrt.

Probieren Sie sein berühmtes Couscous: 10 ? /Pers – Reservierung bis zum 9. Juli erforderlich 06.27.27.26.43.

Getränkestand und kleine salzige und süße Speisen.

15 Uhr, Boule- und Kegelwettbewerb um 15 Uhr (denken Sie daran, Ihre Kugeln mitzubringen – 5? – Preise zu gewinnen).

Organisiert von den Freiwilligen des Foyer Rural von Bouxurulles.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT MIRECOURT