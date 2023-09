Vide Grenier & Marché d’Artisanat Local Place du village Boulc, 24 septembre 2023, Boulc.

Boulc,Drôme

L’association Boulc etc. vous invite à son vide grenier et à son marché d’artisanat local de l’automne. Côté restauration, vous aurez l’embarras du choix entre le buffet buvette du Sou des écoles de Boulc Glandage et la Tune de l’ours..

Place du village

Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Boulc etc. association invites you to its autumn garage sale and local crafts market. As for catering, you’ll be spoilt for choice between the buffet and refreshments provided by the Sou des écoles de Boulc Glandage and the Tune de l’ours.

La asociación Boulc etc. le invita a su venta de garaje de otoño y al mercado de artesanía local. En cuanto a la comida y la bebida, no tendrá más remedio que elegir entre el bufé y los refrescos ofrecidos por el Sou des écoles de Boulc Glandage y el Tune de l’ours.

Der Verein Boulc etc. lädt Sie zu seinem herbstlichen Flohmarkt und seinem Markt für lokales Kunsthandwerk ein. Was die Verpflegung angeht, haben Sie die Qual der Wahl zwischen dem Buffet Buvette des Sou des écoles de Boulc Glandage und der Tune de l’ours.

