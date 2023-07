Fête du pain Place du Village Bessamorel, 28 juillet 2023, Bessamorel.

Bessamorel,Haute-Loire

Les Amis du Four vous invitent à la fête du pain avec vente de pain cuit au feu de bois préparé par l’association.

Vous trouverez de bons produits locaux et artisanaux : miel, café, tisanes, confitures, escargots, viande, fromage, légumes…..

2023-07-28 17:00:00 fin : 2023-07-28 22:00:00. .

Place du Village le bourg

Bessamorel 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Les Amis du Four invite you to their bread festival, with the sale of wood-fired bread prepared by the association.

You’ll find great local produce and crafts: honey, coffee, herbal teas, jams, snails, meat, cheese, vegetables….

Les Amis du Four te invitan a su fiesta del pan, donde venderán pan cocido en horno de leña y preparado por la asociación.

También encontrará magníficos productos locales y artesanales: miel, café, infusiones, mermeladas, caracoles, carne, queso y verduras….

Die Freunde des Ofens laden Sie zum Brotfest mit Verkauf von Holzofenbrot ein, das vom Verein zubereitet wird.

Sie finden gute lokale und handwerkliche Produkte: Honig, Kaffee, Kräutertees, Marmeladen, Schnecken, Fleisch, Käse, Gemüse…..

Mise à jour le 2023-06-29 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire