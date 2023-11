Marché de Noël Place du village Berjou Catégories d’Évènement: Berjou

Orne Marché de Noël Place du village Berjou, 1 décembre 2023, Berjou. Berjou,Orne Visite du Père Noël

Photo, maquillage

Distribution des sapins

Différents petits stands

Restauration sur place (crêpes, gâteaux, foodtruck).

2023-12-01 16:00:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. .

Place du village

Berjou 61430 Orne Normandie



Santa Claus visit

Photo, face painting

Christmas tree distribution

Various small stands

On-site catering (pancakes, cakes, foodtruck) Visita de Papá Noel

Foto y pintura de caras

Distribución de árboles de Navidad

Varios puestos pequeños

Catering in situ (tortitas, pasteles, foodtruck) Besuch des Weihnachtsmanns

Foto, Schminken

Verteilung der Tannenbäume

Verschiedene kleine Stände

