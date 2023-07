Village estival Beaulieu Les Fontaines Place du village Beaulieu-les-Fontaines, 19 juillet 2023, Beaulieu-les-Fontaines.

Le service vie mutualiste accompagné de ses élus sera présent au village estival à Beaulieu-les-fontaines organisé par le conseil départemental de l’Oise. L’occasion pour les élus de faire connaitre la MSA et d’animer un jeu pour sensibiliser les enfants et les adultes à la quantité de sucre dans les aliments. Sur le village, les familles pourront également profiter de différentes activités sportives, culturelles, ludiques et gratuites.

Place du village 60310, Beaulieu Les Fontaines Beaulieu-les-Fontaines 60310 Oise Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T13:30:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

