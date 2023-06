Un village à croquer place du village Anglars, 30 juillet 2023, Anglars.

Anglars,Lot

Apportez votre matériel de dessin, peinture pour croquer le village!.

2023-07-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-30 17:00:00. .

place du village

Anglars 46120 Lot Occitanie



Bring your drawing and painting equipment to sketch the village!

Trae tu equipo de dibujo y pintura para dibujar el pueblo

Bringen Sie Ihr Zeichen- und Malmaterial mit, um das Dorf zu skizzieren!

