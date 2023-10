Marché de Noël à Vieille-Toulouse place du village 31320 Vieille-Toulouse Vieille-Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Vieille-Toulouse Marché de Noël à Vieille-Toulouse place du village 31320 Vieille-Toulouse Vieille-Toulouse, 19 décembre 2023, Vieille-Toulouse. Marché de Noël à Vieille-Toulouse Mardi 19 décembre, 17h00 place du village 31320 Vieille-Toulouse Entrée libre, buvette et restauration rapide Le marché de Noël aura lieu le mardi 19 décembre 2023 dès 16h30

sur la place du village (Marché). place du village 31320 Vieille-Toulouse place du village 31320 Vieille-Toulouse Vieille-Toulouse 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T17:00:00+01:00 – 2023-12-19T17:30:00+01:00

2023-12-19T17:00:00+01:00 – 2023-12-19T17:30:00+01:00 Marché Noël vin-chaud père-Noël animation animations enfant enfants Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Vieille-Toulouse Autres Lieu place du village 31320 Vieille-Toulouse Adresse place du village 31320 Vieille-Toulouse Ville Vieille-Toulouse Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville place du village 31320 Vieille-Toulouse Vieille-Toulouse latitude longitude 43.481443;1.451612

place du village 31320 Vieille-Toulouse Vieille-Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieille-toulouse/