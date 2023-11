6e Marché gastronomique et artisanal de Noël Place du Vigan Albi, 1 décembre 2023, Albi.

6e Marché gastronomique et artisanal de Noël 1 – 31 décembre Place du Vigan

Dans leur chalet de bois, les artisans et producteurs vous invitent, entre senteur de pains d’épices et effluves de vin chaud, à garnir vos paniers de produits du terroir et de cadeaux artisanaux. De nombreux espaces de dégustation et de restauration sont à votre disposition pour vos pauses gourmandes du midi, de fin de journée et de soirée.

Du 1er au 31 décembre 2023, place du Vigan et Jardin national

Du dimanche au jeudi : de 11h à 19h (minimum)

Les vendredis et les samedis : de 11h à 21h (minimum)

Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre 2023

Ouverture à 15h le 25 décembre 2023 (horaires plus tardifs en cas d’affluence)

Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}] [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T11:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

2023-12-31T11:00:00+01:00 – 2023-12-31T19:00:00+01:00