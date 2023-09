Remonter le Temps avec les cartes de l’IGN et de Google Earth Place du Vigan Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Remonter le Temps avec les cartes de l’IGN et de Google Earth Place du Vigan Albi, 4 octobre 2023, Albi. Remonter le Temps avec les cartes de l’IGN et de Google Earth Mercredi 4 octobre, 14h00 Place du Vigan Gratuit Cet atelier permettra à nos aînés de se remémorer leur passé grâce à la visualisation de photos et de cartes et de leur permettre de partager leurs souvenirs sur différents lieux qui ont marqué leur vie. Place du Vigan place du vigan, 81000 albi Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00 Aînés stimulation mémoire Mairie d’Albi Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Place du Vigan Adresse place du vigan, 81000 albi Ville Albi Departement Tarn Age min 64 Age max 99 Lieu Ville Place du Vigan Albi latitude longitude 43.9275;2.147702

Place du Vigan Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/