Tarn Découvrir les bases des ordinateurs et d’Internet Place du Vigan Albi, 4 octobre 2023, Albi. Découvrir les bases des ordinateurs et d’Internet 4 – 6 octobre Place du Vigan Gratuit Les conseillers numérique du Département vous aiderons à vous familiariser avec les bases du numérique, au programme: Créer son adresse mail;

Créer un mot de passe sûr;

Récupérer un mot de passe perdu;

Les bons plans sur Internet;

Comprendre les supports de stockages;

Comprendre son téléphone portable;

Scanner un document avec son téléphone;

Se former au numérique en autonomie;

Les éco-gestes du numériques;

Trouver son chemin;

Utiliser WhatsApp;

Le Bingo du numérique;

Le Pictionnary du numérique (identifier des sigles et symboles);

Charades d’émoji; Place du Vigan place du vigan, 81000 albi Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

