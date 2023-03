14ème Bourse aux vélos d’occasion en Albigeois Place du Vigan Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

14ème Bourse aux vélos d’occasion en Albigeois Place du Vigan, 13 mai 2023, Albi. 14ème Bourse aux vélos d’occasion en Albigeois Samedi 13 mai, 09h00 Place du Vigan Gratuit Pour la 14ème année, l’association Tous à vélo et à pied en Albigeois en partenariat avec l’Agglo organisent la Bourse aux vélos d’occasion en Albigeois.

Notez bien la date de cette grande fête du cycle, qui se déroulera le samedi 13 mai 2023 à Albi, Place du Vigan de 9h à 18h (dépose des vélos dès 8h). Mode d’emploi

– Pour acheter, c’est facile il suffit de venir le samedi 13 mai à partir de 9h sur la place du Vigan.

– Pour vendre, rendez-vous le même jour à partir de 8h et jusqu’à 12h. L’inscription se fait sur place : chacun s’identifie, définit le prix de son vélo et met en annonce sa vente. Les membres de l’association se charge de vendre votre vélo. En fin d’après-midi, à partir de 17h, vous venez récupérer votre chèque ou votre vélo si celui-ci n’a pas été vendu. Place du Vigan Place du Vigan, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-albigeois.fr/actualite/bourse-aux-velos-doccasion-samedi-13-mai-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

vélo d'occasion vélo

