Entrée libre

De nombreuses animations du village du Téléthon se dérouleront tout au long de la journée du samedi 3 décembre, sur la place du Vigan, côté Pontié, de 8h à 18h. Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie De nombreuses animations se dérouleront sur la place du Vigan tout au long de la journée Les compagnons du devoir et l’association Outils en Main ; démonstrations et ventes d’objet créés par les compagnons, utilisation de la Forge, de la scie à deux, d’une graveuse laser 3D

Vente de fouaces par la fédération des Boulangers

Vente des crêpes et de vin chaud

Animation du Clown

Tombola « Caddi-Thon » par le Lions Club Albi

Vente d’objets de fabrication artisanale de la boutique du Téléthon par le Lycée Sainte-Cécile

Tombola et machine photos par le sporting Club Albigeois ( avec dédicaces de certains joueurs)

Vente de ballons par monsieur Arnal « Les ballons de la poésie » dans les cafés et les ruelles albigeoises pour le Téléthon

Démonstrations des Streets Ladies (majorettes) et animations musicales – parcours : départ Vigan, rue Mariès, place Sainte Cécile, rue de l’Oulmet, rue de l’hôtel de ville, retour place du Vigan.

