Voyage en famille avec le petit train et la chenille de Noël Place du Vigan Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Voyage en famille avec le petit train et la chenille de Noël Place du Vigan, 2 décembre 2022, Albi. Voyage en famille avec le petit train et la chenille de Noël 2 décembre 2022 – 1 janvier 2023 Place du Vigan

Tarifs : 3€ et 10€ les quatre places pour le petit train et 4 € la place, 10 € les 3, 20 € les 7 pour la chenille.

Cette année encore, les enfants pourront prendre place à bord du petit train qui circulera sur la voie ferrée de la place du Vigan ou encore s’amuser sur la chenille de Noël place Lapérouse. Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}] Du 2 décembre 2022 au 1er janvier 2023, place du Vigan et Lapérouse.

Du dimanche au jeudi : de 14h à 19h (minimum)

Les vendredis et les samedis : de 14h à 21h (minimum)

Le 24 décembre 2022 : de 11h à 18h/Le 25 décembre 2022 : de 11h à 21h (horaires plus tardifs en cas d’affluence) Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T14:00:00+01:00

2023-01-01T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Place du Vigan Adresse Place du Vigan, 81000 Albi Le Clos Ville Albi lieuville Place du Vigan Albi Departement Tarn

Place du Vigan Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Voyage en famille avec le petit train et la chenille de Noël Place du Vigan 2022-12-02 was last modified: by Voyage en famille avec le petit train et la chenille de Noël Place du Vigan Place du Vigan 2 décembre 2022 Albi Place du Vigan Albi

Albi Tarn