5e Marché gastronomique et artisanal de Noël Place du Vigan Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

5e Marché gastronomique et artisanal de Noël Place du Vigan, 2 décembre 2022, Albi. 5e Marché gastronomique et artisanal de Noël 2 décembre 2022 – 1 janvier 2023 Place du Vigan Venez déambuler sur le Jardin national et la place du Vigan bordés de chalets pour la 5e édition du Marché gastronomique et artisanal de Noël du 2 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}] De nombreuses idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces uniques de créateurs, jeux,… sans oublier les délices de Noël tels que churros, vin chaud, aligot et autres saveurs qui raviront un large public. Du 2 décembre 2022 au 1er janvier 2023, place du Vigan et Jardin national

Du dimanche au jeudi : de 11h à 19h (minimum)

Les vendredis et les samedis : de 11h à 21h (minimum)

Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre 2022

Ouverture à 15h le 25 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 (horaires plus tardifs en cas d’affluence) Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T11:00:00+01:00

2023-01-01T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Place du Vigan Adresse Place du Vigan, 81000 Albi Le Clos Ville Albi lieuville Place du Vigan Albi Departement Tarn

Place du Vigan Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

5e Marché gastronomique et artisanal de Noël Place du Vigan 2022-12-02 was last modified: by 5e Marché gastronomique et artisanal de Noël Place du Vigan Place du Vigan 2 décembre 2022 Albi Place du Vigan Albi

Albi Tarn