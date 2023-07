Scènes d’été en Gironde : Ayla MilleSen/ Pop rock Place du Vieux Port aux Huîtres Le Verdon-sur-Mer, 3 août 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

C’est en Turquie qu’ Ayla MilleSen, bordelaise d’origine , s’est donnée un nouveau départ en 2015. Elle y fait la connaissance de son binôme musicien et ingénieur du son, Cagatay Sen..

It was in Turkey that Ayla MilleSen, originally from Bordeaux, gave herself a fresh start in 2015. There she met her musician and sound engineer partner, Cagatay Sen.

Ayla MilleSen, originaria de Burdeos, empezó de nuevo en Turquía en 2015. Allí conoció a Cagatay Sen, músico e ingeniero de sonido.

Ayla MilleSen, eine gebürtige Bordeauxerin, hat 2015 in der Türkei einen Neuanfang gewagt. Dort lernte sie ihren Partner, den Musiker und Toningenieur Cagatay Sen, kennen.

