Les artistes ouvrent leurs portes au Vieux Port aux Huîtres Place du Vieux Port aux Huîtres Le Verdon-sur-Mer, 11 juillet 2023, Le Verdon-sur-Mer.

Le Verdon-sur-Mer,Gironde

Cet ancien port ostréicole aujourd’hui habité d’artistes est particulièrement propice à la balade et à la flânerie. Photographes, peintre, sculpteurs, céramistes, aquarellistes, plasticiens et autres créateurs vous font découvrir leur univers. Tout l’été des artistes vous accueillent dans leurs cabanes. En plus des journées portes ouvertes, retrouvez-les mardi et jeudi soir en juillet et août à partir de 18h ainsi que les jours de brocante..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . .

Place du Vieux Port aux Huîtres Vieux port aux huîtres

Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This former oyster-farming port, now inhabited by artists, is an ideal place for a stroll. Photographers, painters, sculptors, ceramists, watercolorists, visual artists and other creators invite you to discover their world. All summer long, artists welcome you to their cabins. In addition to open days, you can meet them on Tuesday and Thursday evenings in July and August from 6pm, as well as on flea market days.

Este antiguo puerto ostrícola acoge hoy a numerosos artistas, lo que lo convierte en un lugar ideal para pasear. Fotógrafos, pintores, escultores, ceramistas, acuarelistas, artistas plásticos y otros creadores le harán descubrir su mundo. Durante todo el verano, los artistas le recibirán en sus cabañas. Además de los días de puertas abiertas, podrá conocerlos los martes y jueves por la tarde en julio y agosto a partir de las 18.00 h, así como los días de mercadillo.

Dieser ehemalige Austernhafen, der heute von Künstlern bewohnt wird, eignet sich besonders gut für Spaziergänge und zum Flanieren. Fotografen, Maler, Bildhauer, Keramiker, Aquarellisten, Plastiker und andere Kunstschaffende zeigen Ihnen ihre Welt. Den ganzen Sommer über empfangen Sie die Künstler in ihren Hütten. Neben den Tagen der offenen Tür finden Sie sie im Juli und August am Dienstag- und Donnerstagabend ab 18 Uhr sowie an den Tagen des Flohmarkts.

