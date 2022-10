ÉCRIRE ROUEN, atelier d’écriture collectif pour enfants et pour adultes, à ciel ouvert Place du Vieux Marché Rouen Catégories d’évènement: Rouen

ÉCRIRE ROUEN, atelier d’écriture collectif pour enfants et pour adultes, à ciel ouvert Place du Vieux Marché, 5 novembre 2022, Rouen. ÉCRIRE ROUEN, atelier d’écriture collectif pour enfants et pour adultes, à ciel ouvert Samedi 5 novembre, 10h00 Place du Vieux Marché

Promenade automnale pour entendre, observer, goûter et mettre en mots notre jolie ville ! Surprise : pause cosy et gourmande incluse dans le parcours. Place du Vieux Marché Place du Vieux Marché 76000 ROUEN Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

