Visite Flash : de places en marchés 23 et 24 septembre Place du vieux marché

Au cours de la vie d’une ville, les places apparaissent et disparaissent en fonction des destructions et des nouveaux aménagements. Souvent conçues pour accueillir des marchés en plein air, ou sous des structures spécialisées, elles peuvent aussi les voir disparaître pour recevoir de nouveaux équipements.

De la place du Vieux-Marché, créée au Moyen Âge, à la place de la République, créée au 19e siècle, découvrez une histoire des places et marchés d’Orléans.

Menée par une guide conférencière du service Ville d’art et d’histoire

Places limitées – Durée : 45 minutes à 1h00 – Gratuit

Départ : Place du Vieux marché, au niveau d’AXA

Samedi 23 septembre : départs à 10h 11h 14h et 15h

Dimanche 24 septembre : départs à 10h 11h et 14h

Sans réservations, départ des visites à l’heure au lieu-dit, merci d’être présent à l’heure du départ des visites.

Marché de la Porte Renard 1857 © François Lauginie. Hôtel Cabu – Musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans