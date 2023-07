Balade géologique en famille Place du Vieux Marché Le Havre, 12 juillet 2023, Le Havre.

Explorer la géologie urbaine tout en se baladant en famille, c’est possible !

Voici une occasion de découvrir votre ville sous un tout nouvel angle ! Durant cet atelier, nous nous concentrerons non pas sur les édifices et bâtiments mais plutôt sur les matériaux qui les constituent.

Atelier en extérieur – Durée : 1h

Gratuit, sur réservation conseillée auprès du Muséum d’Histoire Naturelle..

2023-07-12 14:00:00 fin : 2023-07-12 . .

Place du Vieux Marché

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



It’s possible to explore urban geology with the whole family!

Here’s a chance to discover your city from a whole new angle! During this workshop, we won’t be focusing on the buildings themselves, but rather on the materials they’re made of.

Outdoor workshop – Duration: 1h

Free, by prior arrangement with the Natural History Museum.

Es posible explorar la geología urbana mientras se pasea con toda la familia

Descubra su ciudad desde un nuevo ángulo En este taller no nos centraremos en los edificios en sí, sino en los materiales que los componen.

Taller al aire libre – Duración: 1 hora

Gratuito, previa concertación con el Museo de Historia Natural.

Die Stadtgeologie erforschen und dabei mit der ganzen Familie spazieren gehen – das ist möglich!

Hier ist eine Gelegenheit, Ihre Stadt aus einem ganz neuen Blickwinkel zu entdecken! Während dieses Workshops konzentrieren wir uns nicht auf die Gebäude und Bauwerke, sondern vielmehr auf die Materialien, aus denen sie bestehen.

Workshop im Freien – Dauer: 1 Std

Kostenlos, mit empfohlener Reservierung beim Naturhistorischen Museum.

