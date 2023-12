Exposition : Guyane au coeur de l’Amazonie française Place du vieux marché Chaumont-en-Vexin Catégories d’Évènement: Chaumont-en-Vexin

Oise Exposition : Guyane au coeur de l’Amazonie française Place du vieux marché Chaumont-en-Vexin, 16 mars 2024, Chaumont-en-Vexin. Chaumont-en-Vexin Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-31 12:30:00 . L’Office de la Culture de Chaumont en Vexin propose une exposition sur le thème de la Guyane Française, département lointain et peu connu malgré ses nombreuses richesses. Une première partie comportera une quarantaine de photos (60X40). Elle permettra de découvrir et d’admirer la faune et la flore.

Une deuxième partie, pédagogique, sera consacrée à faire connaitre au public toutes les autres facettes de cet étonnant département d’outre mer. 0 .

Place du vieux marché

Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-08 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre Détails Catégories d’Évènement: Chaumont-en-Vexin, Oise Autres Code postal 60240 Lieu Place du vieux marché Adresse Place du vieux marché Ville Chaumont-en-Vexin Departement Oise Lieu Ville Place du vieux marché Chaumont-en-Vexin Latitude 49.264945 Longitude 1.88230836 latitude longitude 49.264945;1.88230836

Place du vieux marché Chaumont-en-Vexin Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumont-en-vexin/