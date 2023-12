Exposition Mosaïque et Céramique Place du Vieux Marché Chaumont-en-Vexin, 14 février 2024, Chaumont-en-Vexin.

Chaumont-en-Vexin Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:00:00

fin : 2024-02-14 18:00:00

Laetitia Boulet, céramiste et Sylvie Traverse, mosaïste vous attendent afin de vous présenter leur nouvelle collection.

Elles seront présentes pour vous expliquer leur façon de travailler la céramique et la mosaïque. Venez les rencontrer !.

Expo vente d’objets usuels : Mugs, saladiers, plats, bols, photophores et objets déco : fleurs, sculpture effet vitrail, tableaux en mosaïque…

Place du Vieux Marché

Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre